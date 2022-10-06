أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الخميس، تسجيل البلاد أول حالة إصابة بالكوليرا منذ عام 1993، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة، إن حالة الإصابة تم تسجيلها يوم 5 أكتوبر الجاري في محافظة عكار الواقعة في شمال لبنان، مضيفة أن حالة المريض مستقرة.

والكوليرا هي عدوى حادة تسبب الإسهال وتنجم عن تناول الأطعمة أو شرب المياه الملوثة ببكتيريا الكوليرا، ويستغرق المرض فترة تتراوح بين 12 ساعة و5 أيام لكي تظهر أعراضه على الشخص عقب تناوله الأطعمة أو المشروبات الملوثة، بحسب الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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