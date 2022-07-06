

توفي محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة أوبك، يوم الأربعاء، عن عمر 63 عام، في الشهر الأخير لعمله في منصبه.

تولى باركيندو النيجيري منصبه في يوليو 2016 ثم اختير لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات في 2019 تنتهي في يوليو 2022.

من يخلف باركيندو؟

في يناير 2022، صوتت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، على تعيين المرشح الكويتي هيثم الغيص أمين عام جديد لها خلفا لمحمد باركيندو.

ومن المقرر أن يبدأ الغيص مهامه بداية من أغسطس 2022، بحسب بيان للمنظمة حينها.

للمزيد : أمين عام أوبك المقبل لزاوية: الوحدة من أولوياتي

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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