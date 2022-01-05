قال هيثم الغيص، الذي سيشغل منصب أمين عام منظمة أوبك اعتباراً من أغسطس المقبل إنه سيعمل على المحافظة على وحدة مجموعة أوبك بلس ودعم اتفاق اعلان التعاون الذي وصفه بـالـ "هام" لتوازن أسواق النفط.

في أواخر عام 2016، جمع اتفاق التعاون تحالف أوبك + وهو يضم دول أوبك ودول خارجها من بينها روسيا. وأدى هذا التحالف دور مهم في الحد من انهيار الأسعار الذي بدأ في النصف الثاني من 2016 وبعدها في 2020 بسبب أزمة كورونا.

وفي اتصال هاتفي مع موقع زاوية عربي أضاف الغيص " منذ عام 2017 واعلان التعاون يشكل عنصر أساسي لضمان استقرار السوق ولاسيما في ظل جائحة (كوفيد) سأعمل على صون الاتفاق وتعزيزه."

وكانت منظمة أوبك قد أعلنت الاثنين عن تعيين الغيص وهو كويتي لثلاثة أعوام خلفاً للنيجيري محمد باركيندو. وقام الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي بتهنئة الغيص على تعيينه بالتزكية في بيان. وقررت الدول الأعضاء تعيين الغيص الذي كان المرشح الوحيد للمنصب.

"أشكر الجميع على دعمهم، الطريقة التي انتخبت فيها بالتزكية أمر أفتخر به وهو مدعاة فخر للكويت وسأكون شخص يبني التوافق في الآراء."

وساهم محمد باركيندو الذي شغل منصب الأمين العام لأوبك لمدة 6 أعوام في التوصل الى اتفاق أوبك+ في 2016.

وبمناسبة مرور 5 أعوام على الاتفاق قال باركيندو الشهر الماضي في بيان ان الدول المشاركة في الاتفاق وعددها 23 قامت بأكبر تعديل طوعي للإنتاج وهو الأطول في تاريخ أوبك والصناعة البترولية لتثبت التزامها باستقرار أسواق النفط وذلك بعد التراجع الحاد لأسواق النفط نتيجة جائحة كورونا.

وقد قررت أوبك+ في أبريل 2020 خفض إنتاج النفط بشكل تدريجي حتى أبريل المقبل. وتجتمع المجموعة كل شهر لتقييم الوضع وإقرار معدل الانتاج الجديد وكان آخر هذه الاجتماعات أمس. وقد قررت المجموعة ابقاء زيادة الانتاج عند المستوى المقرر له بدون تغيير عند 400 ألف برميل يوميًا لشهر فبراير.

وساهمت سياسة مجموعة أوبك + في تعافي أسعار النفط بعد أن أثرت الجائحة على الطلب العالمي ما أدى الى تدهور أسعار النفط عام 2020.

للمزيد عن الغيص: بدأ حياته المهنية كمترجم لغوي: ماذا نعرف عن أمين عام "أوبك" الجديد؟

(إعداد ريم شمس الدين، وقد عملت سابقاً في مؤسسات إعلامية شملت سي أن أن بالعربية ووكالة رويترز وداو جونز)

(الإنفوجرافك من تصميم أماني رضوان)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: rim.shamseddine@refinitiv.com)

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