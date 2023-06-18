* تم التحديث بتصريح مصدر أمني



تبدأ مصر اعتبارا من يوم الاثنين 19 يونيو العمل بتأشيرة دخول جديدة للأجانب متعددة الدخول صالحة لمدة 5 سنوات وتكلفتها 700 دولار، بحسب قرار من وزارة الداخلية المصرية منشور في الجريدة الرسمية يوم الأحد.

وجاء في قرار وزارة الداخلية أن التأشيرة، التي تسمح لحاملها بالإقامة لمدة 90 يوم في مرة الدخول الواحدة، سيبدأ العمل بها من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.

وكانت مصر أعلنت سابقا عن تلك التأشيرة في مارس الماضي، وقال وزير السياحة المصري آنذاك إنه سيتم الإعلان لاحقا عن موعد بدء تفعيلها.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك يوم الأحد، إن بدء العمل بالتأشيرة الجديدة سيكون مع استمرار التأشيرات المعمول بها حاليا.

وتتيح مصر حاليا لمواطني 78 دولة -بينها دول عربية- الحصول على تأشيرة عبر الإنترنت (تأشيرة إلكترونية) لدخول البلد لمرة واحدة وتكلفتها 25 دولار، أو لدخول متعدد المرات بـ 60 دولار، بحسب موقع التقديم على التأشيرة التابع لوزارة الداخلية المصرية.

وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية، لزاوية عربي يوم الأحد، إن التأشيرة الجديدة "أهميتها لمصر أنها ستجمع مزيد من الدولارات في الوقت الحالي".

وأضاف: "يعني الهدف من القرار جمع قيمة تأشيرات 5 سنوات قادمة الآن في ظل ضغط عدم توفر العملة الصعبة في مصر".

ويأتي الإعلان عن بدء العمل بالتأشيرة الجديدة فيما تستهدف مصر تحقيق نمو سريع يتراوح بين 25% إلى 30% سنويا في صناعة السياحة، بحسب تصريحات سابقة لوزير السياحة.

(إعداد: أحمد حسن، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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