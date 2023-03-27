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مصر تعتزم إطلاق فيزا سياحية متعددة الدخول بـ 700 دولار
أثرت جائحة كورونا على قطاع السياحة المصري - الذي يعد من أهم مصادر الدولار- ومع انحسار الجائحة، تسعى مصر التي تشهد أزمة اقتصادية بسبب تداعيات الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية إلى زيادة عدد الدول التي يتوافد منها السياح
٢٧ مارس، ٢٠٢٣
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