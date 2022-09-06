تلقت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" 4 عروض من شركات عالمية لتقديم الخدمات الاستشارية للمرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وفقا لبيان من حكومة دبي، يوم الثلاثاء.

وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة السادسة من المشروع 900 ميغاوات فيما ستصل طاقة المجمع إلى 5000 ميغاوات بحلول عام 2030، وفقا للبيان.

وفي البيان، كشف سعيد الطاير، الرئيس التنفيذي لـ ديوا أن 11.5% هي حصة الطاقة النظيفة في دبي من مزيج الطاقة متوقعا أن تصل النسبة إلى 14% بنهاية العام الجاري.

وتسعى دبي إلى رفع النسبة التي تنتجها من المصادر النظيفة إلى 100% بحلول العام 2050 ضمن استراتيجيتها لتحقيق الحياد الكربوني.

مشروع المجمع في نقاط

(وفقا لبيانات حكومية)

- يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد

- تقدر استثمارات المشروع بنحو 50 مليار درهم ( 13.6 مليار دولار)

- سيسهم في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنويا

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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