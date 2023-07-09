انتهت بلدية دبي من توزيع 3,200 قطعة أرض سكنية على مواطنين خلال الفترة الماضية في إطار جهود الدولة في ملف الإسكان، بحسب تغريدة يوم الأحد لحمدان بن راشد ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وكان ولي عهد دبي قال في يونيو الماضي إنه تم خلال عام اعتماد تخصيص 11,500 قطعة أرض لإسكان المواطنين وقروض إسكانية لنحو 7 آلاف مستفيد بقيمة 7 مليار درهم (1.9 مليار دولار) في دبي.

وتسعى الإمارات ضمن مستهدفاتها خلال الـ 50 عام المقبلة إلى توفير المساكن الملائمة للمواطنين عن طريق توزيع الأراضي والمساكن، ومنح قروض الإسكان وتوفير المرافق السكنية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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