ارتفع صافي ربح هيئة مياه وكهرباء دبي (ديوا) خلال النصف الأول من العام الجاري بأكثر من 34% بفضل نمو الطلب على المياه والكهرباء في دبي.

ووفقا للقوائم المالية للشركة المرسلة لسوق دبي المالي يوم الخميس سجل صافي الربح العائد لمساهمي الشركة نحو 3.1 مليار درهم إماراتي (844 مليون دولار) مقابل نحو 2.3 مليار درهم (626.3 مليون دولار) في النصف المقارن من 2021.

وزادت إيرادات الشركة نصف السنوية إلى 12.1 مليار درهم (3.3 مليار دولار) مقارنة بنحو 10.5 مليار درهم (2.9 مليار دولار) في النصف المقارن، بارتفاع سنوي بـ 15%.

وقالت الشركة، في بيان منفصل، إن ارتفاع الإيرادات مدفوع بشكل رئيسي بارتفاع الطلب، مشيرة إلى أن الطلب على الطاقة في دبي ارتفع خلال النصف الأول من 2022 بـ 6.3% على أساس سنوي، فيما ارتفع الطلب على المياه خلال الفترة نفسها بـ 6.4%.

الربع الثاني

خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفع صافي ربح ديوا إلى 2.4 مليار درهم (653.5 مليون دولار) مقابل 1.7 مليار درهم (462.9 مليون دولار) في الربع الثاني من 2021.

وسجلت الشركة إيرادات ربع سنوية بنحو 7 مليار درهم (1.9 مليار دولار) مقابل 6.1 مليار درهم (1.7 مليار دولار) في الربع المقارن.

وتأسست ديوا عام 1992 نتيجة اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي، وهي المقدم الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، وتعمل على توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه إلى المستهلكين بالإمارة.

وفي أبريل 2022، طرحت 18% من أسهم ديوا المملوكة لحكومة دبي في بورصة دبي في صفقة بلغت 22.3 مليار درهم (6.1 مليار دولار)، وصفت بأنها من الأكبر في منطقة الخليج.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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