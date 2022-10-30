تجري شركة قطر للطاقة الحكومية محادثات مع مجموعة الطاقة الفرنسية توتال إنرجي والشركة الإيطالية إيني للاستحواذ على حصة قدرها 30% من منطقة استكشاف قبالة سواحل لبنان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية يوم الأحد عن سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة.

وأضاف الكعبي أن قطر للطاقة تجري محادثات أيضا مع الحكومة اللبنانية حول الموضوع ذاته.

وخلال شهر أكتوبر الجاري، كشف وزير الطاقة اللبناني وليد فياض عن نية قطر -وهي من كبار منتجي الغاز في العالم- في أن تصبح ضمن تحالف للتنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في المياه البحرية للدولة اللبنانية بعد انسحاب شركة نوفاتك الروسية من التحالف المؤلف من شركتي توتال إنرجي الفرنسية وإيني الإيطالية.

وكانت وزارة الطاقة اللبنانية أعلنت الشهر الماضي أن الدولة اللبنانية ستستحوذ على حصة نوفاتك البالغة 20% في الرقعتين اللتين تعرفان باسم البلوكين 4 و9 بعد انسحاب الشركة الروسية بسبب "عدة عوامل تشمل الجوانب الاقتصادية والمالية ولا سيما المخاطر السياسية الدولية".

وتمتلك توتال إنرجي حق التشغيل و40% في كل من الرقعتين، أما إيني فتشارك بنسبة 40%.

ويأتي هذا بعد أن وقعت إسرائيل ولبنان الشهر الجاري اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما بعد مفاوضات استمرت شهور، وهو ما يوفر بيئة مستقرة أمام الشركات للبدء في عمليات استكشاف وإنتاج الغاز.



للمزيد: قطر تبدي رغبة في المشاركة في التنقيب عن النفط والغاز في لبنان

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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