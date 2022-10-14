كشف وزير الطاقة اللبناني وليد فياض يوم الجمعة عن نية قطر - عملاق الغاز - أن تصبح ضمن تحالف للتنقيب عن النفط والغاز في رقعتين بعد انسحاب شركة نوفاتك الروسية من التحالف المؤلف من شركتي توتال إنرجي الفرنسية وإيني الإيطالية.



وقال فياض بحسب تغريدة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني "لقد وردت الرغبة القطرية عبر رسالة من معالي وزير النفط القطري سعد الكعبي أعلن فيها نوايا قطر الشقيقة بالدخول الى التحالف الذي سينقب في البلوكين 4 و9 لتصبح قطر الشريك الثالث لشركتي توتال وايني في هذين الحقلين."



وكانت وزارة الطاقة اللبنانية أعلنت الشهر الماضي أن الدولة اللبنانية ستستحوذ على حصة نوفاتك البالغة 20% في الرقعتين.

(إعداد: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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