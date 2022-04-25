عُدلت نسبة تملك الأجانب في البنك التجاري القطري لتصبح النسبة 100% من رأس المال أي ما يعادل 4 مليار سهم، وفقا لبيان يوم الاثنين.

وكان مساهمو البنك وافقوا في اجتماع الجمعية العامة غير العادية مارس الماضي على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال البنك لنسبة تصل حتى 100% بعد موافقة مصرف قطر المركزي.

وبلغت حصة مالكي أسهم البنك من القطريين بنهاية ديسمبر الماضي سواء أفراد أو شركات 75.15%، فيما بلغت حصة المستثمرين الأجانب 24.85%، بحسب تقرير الحكومة لعام 2021.

وسجل البنك في الربع الأول من العام الجاري صافي أرباح بقيمة 702.3 مليون ريال قطري (نحو 193 مليون دولار).

وتأسس البنك التجاري عام 1974، وهو أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، وهو مدرج في بورصة قطر.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:مريم عبدالغني ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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