قالت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، يوم الأحد، إن إيطاليا أبلغتها برفع حظر كانت تفرضه روما على رحلات الطيران الليبية، مضيفة أنه من المتوقع أن تستأنف الرحلات بين البلدين في سبتمبر المقبل.

وتحظر دول الاتحاد الأوروبي -وإيطاليا من بينها- على شركات الطيران الليبية دخول مجالها الجوي منذ ديسمبر من عام 2014 بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الركاب، في ظل الاضطرابات التي تشهدها ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، عبر تويتر: "أبلغتنا الحكومة الإيطالية بقرارها رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات، لتستأنف الرحلات في سبتمبر".

وجاء ذلك خلال اجتماع يوم الأحد في طرابلس ضم رئيس هيئة الطيران المدني الإيطالية بييرلويجي دي بالما وسفير إيطاليا لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني ورئيس مصلحة الطيران المدني محمد شليبيك.

وقالت سفارة إيطاليا لدى ليبيا، في تغريدات عبر تويتر الأحد، إن اللقاء ناقش قرب استئناف الرحلات الجوية المباشرة وتعزيز التعاون بين البلدين.

ووفق وكالة الأنباء الليبية، فقد اتفق الجانبان على إبرام اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعادة فتح المجال الجوي بينهما، واختيار ناقل جوي ليبي وآخر إيطالي لاستئناف الرحلات من وإلى إيطاليا خلال مدة أقصاها أغسطس المقبل، على أن تكون أول رحلة مباشرة من ليبيا إلى إيطاليا في سبتمبر المقبل.

وفي ظل الفوضى التي لا تزال تشهدها ليبيا منذ عام 2011، لا يوجد سوى عدد محدود من شركات الطيران التي تسير رحلات جوية من وإلى البلد، واقتصرت تلك الرحلات لفترة طويلة على وجهات مثل تونس والأردن وتركيا ومصر والسودان، بحسب وكالة رويترز.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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