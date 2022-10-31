قرر مصرف قطر المركزي، بحسب بيان له يوم الاثنين، رفع الحد الأعلى لسقف الإيداع على ودائع سوق النقد القطري ليصل إلى ضعف الحد الحالي، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارا من 31 أكتوبر وحتى إشعار آخر.

وآلية السوق النقدي القطري هي أحد الأدوات النقدية التي تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى مصرف قطر المركزي أو الإقتراض منه لليلة واحدة بمعدلات فائدة محددة مسبقا، وتخضع لسقوف محددة لكل بنك على حدة، بحسب الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي.

وقال المصرف إن قراره يأتي في إطار السياسة النقدية للحفاظ على السيولة الكافية وأسعار الفائدة لمواكبة الأوضاع الاقتصادية في الدولة.





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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