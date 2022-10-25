تقدمت شركة السادس من أكتوبر "سوديك" المصرية المملوكة بأكثر من 85.5% لتحالف إماراتي من الدار العقارية الإماراتية والقابضة للاستثمار ADQ، بعرض للاستحواذ على شركة أوراسكوم العقارية التي تمتلك شركة أوراسكوم للتنمية مصر 70% منها.

وأٌسست أوراسكوم للتنمية مصر على يد رجل الأعمال المصري الشهير سميح ساويرس قبل ان ينقل لاحقا ملكيتها وإدارتها لنجله.

ووفقا لبيانين منفصلين من الشركتين للبورصة الثلاثاء، تستهدف سوديك شراء 100% من شركة أوراسكوم العقارية – التي تنفذ مشروع O-West بمدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة – مقابل سعر شراء مبدئي بقيمة 2.46 مليار جنيه ( 124.9 مليون دولار).

ووافق مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية مصر على السماح لشركة سوديك بإجراء الفحص النافي للجهالة.

ومشروع O-west ينفذ على مساحة 4.2 مليون متر مربع، ووفقا لبيان سابق من أوراسكوم للتنمية، كانت مبيعات المشروع المتعاقد عليها تمثل 51.4% من إجمالي مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام.

"توافق مبدئي"

ويرى محمود جاد، محلل القطاع العقاري بشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، إن موافقة مجلس الإدارة لأوراسكوم على إجراء الفحص النافي للجهالة، يعني أن "هناك توافق مبدئي بين الطرفين على العرض" خاصة وأن أوراسكوم مملوكة بأغلبية لمساهم استراتيجي واحد، ما يعطي مؤشر على إمكانية إتمام الصفقة.

لم تتمكن سوديك في وقت سابق من العام الجاري، من إجراء الفحص النافي للجهالة في عرض تقدمت به للاستحواذ على شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، بعدما رفضت إدارة مدينة نصر عرض من سوديك قالت إنه لا يتناسب مع قيمة الشركة.

للمزيد: مدينة نصر المصرية ترفض عرض استحواذ من سوديك المملوكة للدار الإماراتية

لكن جاد، يرى أن العرض الجديد من سوديك لشراء أوراسكوم العقارية "لا يعد بديل لمدينة نصر التي تعمل في شرق القاهرة، بينما أوراسكوم العقارية تعمل في غرب القاهرة وتساهم في تنويع منتجات سوديك التي تعمل أيضا في هذه المنطقة، ربما تسير سوديك في الأمرين معا".

كانت مجموعة شيميرا الإماراتية استحوذت على حصة شركة أوراسكوم للاستثمار المصرية في بنك الاستثمار المصري بلتون في أغسطس الماضي. ويمتلك رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، شقيق سميح ساويرس، حصة الأغلبية في أوراسكوم للاستثمار، لكن جاد لا يرى ارتباط بين عرض سوديك وتلك الصفقة.

للمزيد: كلام جاد: الضوء الأخضر .. لإنتقال "الدار" من "مدينة نصر" إلى "مصر الجديدة"!

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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