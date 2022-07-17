رفض مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان المصرية العرض المقدم للاستحواذ عليه من قبل سوديك بسبب ضعف قيمته، ودعا سوديك لإعادة النظر في القيمة.

وسوديك هي شركة تطوير عقاري مصرية، قامت مجموعة الدار الإماراتية مع القابضة ADQ أبوظبي بشراء 86% من أسهمها نهاية العام الماضي، وكانت تقدمت الشهر الجاري بعرض استحواذ غير ملزم على نسبة تصل إلى 100% من أسهم رأس مال شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بسعر إرشادي يتراوح ما بين 3.20 جنيه إلى 3.40 جنيه للسهم (0.17 و 0.18 دولار).

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة أن مجلس إدارتها اتفق بالإجماع أن قيمة العرض المقدم "لا تتماشى مع القيمة الحقيقية للشركة وأصولها".

ويُتدوال سهم مدينة نصر حول مستوى 2.6 جنيه للسهم اليوم، مسجلًا ارتفاع قدره 2.8% منذ بداية العام.

وأضاف البيان أنه تقرر دعوة جميع المساهمين في الشركة للنظر في طلب سوديك إجراء دراسة نافية للجهالة، علما برفض مجلس الإدارة.

ودعا مجلس الإدارة شركة سوديك إعادة النظر في العرض المقدم مضيفًا أنه "في حالة الوصول لسعر يتناسب مع قيمة الشركة العادلة، سنرحب بالبدء في إجراءات إنهاء الصفقة".

وتمتلك مدينة نصر للإسكان مساحات أراضي تتجاوز 9 ملايين متر بينهم 5.5 مليون متر تحت التطوير، وبحسب بيان سوديك حال إتمام الصفقة سيرتفع حجم الأراضي تحت التطوير المملوكة للشركة إلى 11 مليون متر.

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(إعداد: أمانى رضوان تحرير:أحمد فتيحة ahmed.feteha@lseg.com)