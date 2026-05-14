تدرس شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار "قرة إنرجي" المصرية الخاصة والتي تعتزم طرح عام أولي لحصة 11% من أسهمها في البورصة المصرية، التوسع في 3 أسواق إفريقية، حسب أيمن قرة الرئيس التنفيذي للشركة لزاوية عربي على هامش مؤتمر صحفي بالقاهرة الأربعاء.

وأعلنت الشركة في المؤتمر نيتها طرح عام أولي لحصة 11% من أسهمها تخصص 60% منها للاكتتاب الخاص و40% الباقية للاكتتاب العام، وذلك تأكيدا لما انفردت به زاوية عربي في وقت سابق.

وردا على سؤال عن الأسواق التي تستهدف الشركة دخولها في افريقيا قال قرة "فيه عندنا دراسات في نيجيريا، عندنا دراسات في الجزائر .. وتنزانيا".

وقد بدأت الشركة هذا العام العمل خارج مصر في السعودية والعراق، ضمن خطتها التوسعية.

جاء التوسع بدعم زيادة الطلب على مشروعات المدن الصناعية، محطات توليد كهرباء والمستشفيات في العراق، بالإضافة إلى مشروعات رفع كفاءة الطاقة ومحطات الكهرباء في المناطق الصناعية الجديدة في السعودية، حسب قرة.

وتأسست قرة في 1997 ويبلغ رأس مالها المصدر 450 مليون جنيه (8.6 مليون دولار).

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي وياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

