تستهدف شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار "قرة إنرجي" المصرية الخاصة، طرح عام أولي لحصة 11% من أسهمها في البورصة المصرية، وقد عيّنت شركت برايم كابيتال لترويج الاكتتابات، لإدراة الطرح المزمع، حسب أيمن قرة الرئيس التنفيذي لـ "قرة إنرجي" لزاوية عربي.

كانت الشركة تعتزم طرح عام أولي لحصة 20% من أسهمها خلال النصف الأول من 2025 وأعلنت البورصة قيدها مؤقتا تمهيدا للطرح ديسمبر 2024، لكن الانتهاء من الإجراءات أجل هذه العملية.

"تعاقدنا مع برايم هيكون مدير الطرح.. هنطرح 11% من الشركة،" وفق قرة، مشيرا إلى أن تحديد موعد الاكتتاب سيكون بعد الحصول على الموافقة على نشرة الطرح من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتوقع قرة، أن تبلغ نسبة الطرح الخاص 60% من الأسهم المطروحة و40% الباقية للطرح العام.

تأسست شركة قرة في 1997، وتعمل في تقديم حلول كفاءة الطاقة وخدمات المقاولات، ويبلغ رأس مالها المصدر 450 مليون جنيه (8.6 مليون دولار).

