حققت شركة المصافي العربية السعودية، العاملة بقطاعات متنوعة على رأسها البتروكيماويات والمدرجة في بورصة تداول، خلال الربع الأول من عام 2026 نمو في صافي أرباحها بنسبة 175% على أساس سنوي، كما تحولت من الخسارة إلى الربحية على أساس فصلي، نتيجة استثماراتها في أسهم الشركات المدرجة في البورصة السعودية ضمن محفظتها، وفق لبيان الشركة للبورصة الاثنين.

خلفية سريعة عن الشركة

(وفق موقعها الرسمي وموقع البورصة)

تأسست عام 1960، وتعمل في قطاعات متنوعة: البتروكيماويات الطاقة، والطاقة المتجدة، بالإضافة إلى امتلاكها محفظة استثمارية في العقارات، الأسهم، الصناديق ورأس المال الجريء + استثمارات دولية.

وتمتلك "المصافي العربية" شركتين تابعتين لها، مقرهما مدينة بيش بالمملكة، هما: شركة كلين إنرجي السعودية العاملة بأنشطة تعدين المعادن وصناعة الكيماويات العضوية، وشركة ريفينريز ستوراج سيرفسيز السعودية المتخصصة بأنشطة النقل بخطوط الأنابيب والنقل المائي للبضائع والتخزين.

وقد شهد آخر الربع الأول من العام، اندلاع حرب إيران، والتي تسببت في إغلاق مضيق هرمز الذي يعبر منه خمس النفط العالمي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط مع مخاوف من تضرر الإمدادات، وقد انعكس ذلك على الصناعات المرتبطة بها وأداء أسهم تلك الشركات في البورصات.

تفاصيل نتائج الأعمال

(بحسب البيان)

سجل صافي الربح العائد على مساهمي الشركة نحو 5.72 مليون ريال (1.5 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام، بنمو 175% على أساس سنوي، فيما بلغت صافي خسائر الشركة نحو 38.1 مليون ريال في الربع الأخير من 2025.

أرجعت الشركة نمو أرباحها عن الربع الأول من 2026 إلى ارتفاع الأرباح الناتجة عن الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة على تداول ضمن المحفظة الاستثمارية الخاصة بها.

ودفعت هذه الاستثمارات تحقيق إيرادات ب 9.5 مليون ريال خلال الربع الأول من 2026، بنمو40.1% على أساس سنوي.

