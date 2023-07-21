أعلنت أرامكو السعودية يوم الجمعة عن استكمال صفقة للاستحواذ على حصة 10% في شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات الصينية مقابل 24.6 مليار يوان صيني (3.4 مليار دولار) من خلال شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، أرامكو لما وراء البحار.

وقال رئيس أرامكو للتكرير والكيميائيات والتسويق، محمد القحطاني في بيان: "تُسهم شراكتنا مع رونغشنغ في تعزيز إستراتيجية أرامكو السعودية الهادفة إلى تحويل السوائل إلى كيميائيات، كما تعزّز وجودنا في الصين، وإبراز دورنا كمورّد موثوق للنفط الخام".

"وتمثّل عملية الاستحواذ جزءا مهما من إستراتيجية النمو طويلة الأجل لأرامكو السعودية، وتوسيع حضورها في أسواق حيوية"، حسبما قاله القحطاني.

تشمل الصفقة توريد 480 ألف برميل يوميا من الخام العربي إلى مجمع متكامل للتكرير والكيميائيات في الصين تملكه شركة جيجيانغ للنفط والبتروكيميائيات المحدودة التابعة لشركة رونغشنغ، بحسب البيان.

تواصل أرامكو استثماراتها في الأسواق الآسيوية ضمن استراتيجيتها لتعزيز طاقتها التكريرية حيث لا يزال الطلب على النفط ينمو. والصين هي من أكبر الأسواق التي تمدها أرامكو بالنفط.

وفي 5 يوليو، قال أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لأرامكو، إن الشركة استثمرت مليارات الدولارات في الصين وكوريا الجنوبية.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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