قال أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لعملاق النفط السعودي أرامكو، إن الشركة استثمرت مليارات الدولارات في الصين وكوريا الجنوبية فيما يتراوح حجم استثمارات برنامج رأس المال خلال العام الجاري ما بين 45 و55 مليار دولار.

وأضاف، في تصريحات صحفية على هامش منتدى أوبك الدولي الثامن المنعقد في فيينا حاليا: "فيه استثمارات مؤخرا سويناها في كوريا بسبعة مليار دولار، استثماران كبيرين في الصين واحد منهم بـ 12 مليون دولار، وواحد بأكثر من 3 مليار دولار، وعندنا استثمارات أخرى في دول آسيا ودول أخرى".

وتابع: "أعلنا عن نيتنا بالنسبة للـ capital program في العام في الـ 2023 بحدود 45 إلى 55 مليار دولار وفي نمو مستمر إن شاء الله".

وأشار الرئيس التنفيذي لأرامكو إلى أن التحول للطاقة المتجددة بحلول 2050 يحتاج لبنية تحتية بحوالي مائة تريليون دولار وفقا للأبحاث، وخلال السبعة وعشرين سنة المقبلة هناك حاجة لنحو 9 تريليون دولار بالسنة حتى 2050، مؤكدا أنه "ما في خلاف إنه على الهدف، الهدف أنه نتجه لطاقة نظيفة إن شاء الله ب 2050، ولكن الطريق وكيف نحقق ذلك".

"أحنا في حاجة لكل أنواع الطاقة النفط الغاز الطاقة المتجددة ولازم ننظر بعين الاعتبار إلى حاجات الدول" حسب الناصر.

وقال إن أرامكو تعمل على رفع إنتاج الغاز ما بين 50 -60% بحلول 2030 لتلبية الطلب.

(إعداد: ريم شمس الدين، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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