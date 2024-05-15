وقعت الحكومة المصرية وتحالف مصري إماراتي، الأربعاء، محضر استلام أرض لتنفيذ مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 غيغاوات غرب سوهاج، باستثمارات أجنبية مباشرة تتخطى 10 مليار دولار، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء عبر فيسبوك.

وتسعى مصر للنهوض بقطاع الكهرباء، فيما تستهدف استراتيجية الطاقة لديها الحصول على ما يصل إلى 42% من مزيج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، مع استكمال استراتيجية المناخ الوطنية 2050 لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت الصيف الماضي عن إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء - في ظل ارتفاع درجات الحرارة والضغط على شبكة الكهرباء- تضمنت أن يكون انقطاع الكهرباء من ساعة إلى ساعتين يوميا.

ويضم التحالف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ـ مصدر، وشركة حسن علام للمرافق، وشركة انفنيتي باور، وتم التوقيع مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

ووفق البيان "يأتي ذلك امتدادا لمذكرة التفاهم الموقعة بين التحالف والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022 وتمثل المرحلة التالية من مراحل إنشاء هذا المشروع".

ومن المخطط أن يبدأ المطورون فور تسليم الأرض، في إجراء الدراسات والقياسات الفنية اللازمة لبدء الإنشاء، حسب البيان.

تفاصيل

- قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، في البيان، إن المشروع "يُعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، وضمن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم".

- سينتج المشروع عند اكتماله نحو 48 ألف غيغاوات. ساعة من الطاقة النظيفة سنويا.

- يسهم في تفادي انبعاث بنحو 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

-يتوقع أن يوفر المشروع حوالي 23 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء فترة التنفيذ والتشغيل.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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