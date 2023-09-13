توقعت وكالة الطاقة الدولية بأن يتسبب خفض انتاج دول أوبك بلس في نقص كبير في إمدادات السوق حتى الربع الرابع لكنها أبقت على تقديراتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام والعام المقبل٬ بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن تقرير شهري نشرته وكالة الطاقة يوم الأربعاء.

بدأت مجموعة دول أوبك بلس خفض انتاجها منذ نوفمبر 2022 لاستقرار السوق وقامت بعض الدول في المجموعة وعلى رأسها السعودية بخفض طوعي إضافي كان الإعلان عن آخرها في 5 سبتمبر.

وأضاف تقرير وكالة الطاقة٬ بحسب رويترز "ولكن اعتبارا من سبتمبر٬ الخسارة في انتاج أوبك بلس... ستؤدي إلى نقص كبير في الإمدادات حتى الربع الرابع".

وأضافت الوكالة٬ بحسب رويترز أن غياب تخفيضات الانتاج في بداية العام المقبل قد تقلب كفة الميزان من نقص إلى فائض.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية بأن ينمو الطلب على النفط في العام 2023 بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا تماشيا بعض الشيء مع توقعات أوبك يوم الثلاثاء بنمو الطلب بمقدار 2.44 مليون برميل يوميا.

أما للعام 2024 فتوقعت الوكالة٬ بحسب ما أوردته رويترز٬ أن يتباطأ نمو الطلب على النفط بشكل كبير ليصل إلى 1 مليون برميل يوميا فيما توقعت أوبك يوم الثلاثاء بأن ينمو الطلب على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا العام المقبل.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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