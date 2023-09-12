ظلت توقعات منظمة أوبك المصدرة للنفط لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين الجاري والمقبل دون تغيير، حسب تقرير المنظمة الشهري الصادر يوم الثلاثاء.



وتوقعت أوبك، في تقريرها لشهر سبتمبر، أن ينمو الطلب على النفط بـ 2.44 مليون برميل يوميا في 2023 وبـ 2.25 مليون برميل يوميا في العام المقبل، دون تغيير عن التوقعات السابقة.



وأبقى التقرير على توقعات النمو الاقتصادي العالمي للعامين أيضا بعد أن رفعها الشهر الماضي.



وتوقع تقرير أوبك أن ينمو الاقتصاد العالمي بـ 2.7% خلال العام الجاري و2.6% العام المقبل.



وحسب التقرير الشهري، ارتفع إنتاج الدول الأعضاء وعددها 13 دولة، في أغسطس بنحو 113 ألف برميل يوميا، إلى 27.45 مليون برميل يوميا من 27.34 مليون برميل يوميا في يوليو بدعم ارتفاع الإنتاج في إيران ونيجيريا والعراق.



وارتفع إنتاج إيران خلال أغسطس بنحو 143 ألف برميل في اليوم إلى 3 مليون برميل يوميا.



أما السعودية التي أعلنت خفض طوعي لإنتاجها يشمل سبتمبر - وتم تمديده إلى نهاية العام - فانخفض إنتاجها بنحو 88 ألف برميل يوميا إلى نحو 8.97 مليون برميل يوميا من 9.06 مليون برميل يوميا في يوليو.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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