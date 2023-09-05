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قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إن المملكة ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر 2023، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء.

وكان خفض الإنتاج الطوعي دخل حيز التنفيذ في يوليو وتم تمديده ليشمل أغسطس وسبتمبر.

وتطبق السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 عند ما يقارب 9 مليون برميل يوميا، وفق الوكالة.

وأكد المصدر أن هذا التخفيض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق النفط.



ووفقا للوكالة، أكد المصدر أنه سيتم مراجعة قرار الخفض الطوعي شهريا للنظر في تعميق الخفض أو زيادة الإنتاج.



كما أشار المصدر إلى أن هذا الخفض يأتي إضافة إلى الخفض الطوعي الذي أعلنته المملكة سابقا في أبريل 2023 والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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