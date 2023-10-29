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قال مجلس الوزراء المصري، في بيان يوم الأحد، إن الفترة اليومية لانقطاع الكهرباء زادت اعتبارا من أمس السبت، بسبب ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وفق بيان للمجلس منشور على صفحته على فيسبوك.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت خلال الصيف عن إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء -في ظل ارتفاع درجات الحرارة والضغط المتزايد على شبكة الكهرباء- تضمنت أن يكون انقطاع الكهرباء من ساعة إلى ساعتين يوميا، بعدما اشتكى المواطنون آنذاك من انقطاع الكهرباء من مرتين إلى أربع مرات يوميا لنحو ساعة في المرة الواحدة.

وأضاف مجلس الوزراء، في بيان الأحد، أن ارتفاع درجة الحرارة في الفترة الحالية أدى إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة مقارنة بنفس الفترة عن العام السابق.

وتابع أن الظروف السابقة تسببت في التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق، بالتزامن مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.

وقال المجلس إنه "حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت".

ولم يحدد مجلس الوزراء، في بيانه، مقدار الزيادة المقرر في فترة انقطاع الكهرباء.

وبحسب بيانات أرفقها مجلس الوزراء مع البيان، فخلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الحالي لم تنخفض درجة الحرارة عن 30 درجة مئوية، مقارنة بدرجات حرارة أقل من 30 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ودفع ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال الصيف الحكومة إلى اتخاذ قرار باستيراد شحنات إضافية من المازوت لتشغيل محطات الكهرباء -التي تعمل أيضا بالغاز- وهو ما مثل عبء إضافي على ميزانية البلد التي تعاني من نقص في السيولة الدولارية.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية مع تفاقم تكلفة توفير الاحتياجات الرئيسية نتيجة خفض العملة وسط ضغوط ممتدة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي، وصعوبات سد الفجوة التمويلية على الرغم من توصلها لاتفاق برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، حصلت منه على شريحة واحدة فقط.

وفي وقت سابق من أكتوبر الجاري، قالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد إن مصر سوف تستنزف احتياطياتها الثمينة من النقد الأجنبي إذا لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى، مشبهة هذا بال"نزيف" في الاحتياطيات، بحسب وكالة بلومبرغ.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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