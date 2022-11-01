قال مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية، إن شركته بصدد افتتاح مقر إقليمي لها في مصر، وذلك وفقا لما نقله بيان لوزارة البترول المصرية، يوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، أوضح الكعبي، خلال لقاء مع وزير البترول المصري طارق الملا على هامش معرض البترول الدولي"أدبيك 2022" في أبوظبي، اهتمام مبادلة بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خاصة في تنفيذ مشروعات في مجال الغاز الطبيعي المسال بالإضافة إلى الطاقة المتجددة.

يأتي هذا فيما توسعت صناديق سيادية إماراتية في الاستثمار في مصر، واستحوذ صندوق أبوظبي السيادي على حصص حكومية في 5 شركات أبريل الماضي مقابل نحو 2 مليار دولار.

وتتوسع مصر في الاستثمارات في قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي.

كما تهتم مصر بالاستثمار في الطاقة النظيفة، وتتوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة، فيما تسعى لإنتاج سيارة كهربائية بحلول منتصف العام المقبل.

للمزيد: مصر تؤسس صندوق لتمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة قبل أسبوع من Cop27

وتستضيف مدينة شرم الشيخ الشهر الجاري مؤتمر الأطراف "قمة المناخ Cop27" في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر، وهي ذات القمة التي تستضيفها الإمارات العام المقبل.

ومبادلة للاستثمار، هي شركة استثمار سيادية إماراتية، تدير أصول بقيمة 1045 مليار درهم إماراتي (284 مليار دولار).

وجاء القرار بعد عدة أشهر من إطلاق الصندوق السيادي السعودي في أغسطس شركة للاستثمار في مصر، أعقبه إطلاق 5 شركات للاستثمار في دول عربية أخرى.

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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