أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرار بإنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة للبيئة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، الجمعة، وذلك قبل نحو أسبوع من انطلاق مؤتمر "قمة المناخ Cop27" الذي تستضيفه مصر في نوفمبر.

وتنطلق فعاليات Cop27 في الفترة بين 6 و 18 نوفمبر المقبل، في مدينة شرم الشيخ، وهو جزء من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الوقود الأحفوري، والسعي نحو مزيد من الطاقة النظيفة.

لكنه لم يحدد رأس مال الصندوق أو مصادر التمويل، لكن القرار قال إن الصندوق يهدف إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وتسعى مصر لإنتاج سيارة كهربائية مصنعة محليا بحلول منتصف العام المقبل، من خلال شركة النصر للسيارات الحكومية.

وتضمن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، ونقلته الوكالة الجمعة، إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات .

وفيما يتعلق بالمجلس الأعلى، فسيكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الصناعة نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والنقل والمالية والإنتاج الحربي، و4 من ذوي الخبرة يرشحهم وزير الصناعة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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