وقع جهاز الاستثمار العٌماني، مذكرة تفاهم لدراسة إمكانية الاستثمار في مشروع لمحطة للطاقة في مصر، والتي تنفذها شركة أكوا باور السعودية.

وقال جهاز الاستثمار العُماني، في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء :"وقعنا مذكرة تفاهم مع أكوا باور السعودية لدراسة إمكانية الاستثمار في محطة رياح السويس للطاقة".

ووفقا للتغريدة، فإن محطة الطاقة المقرر إنشاؤها بتكلفة 1.5 مليار دولار في خليج السويس بمصر، ستنتج نحو 1.1 غيغاوات من الكهرباء، ستوفر نحو 2.4 مليون طن سنويا من انبعاثات الكربون، على أن يبدأ تشغيلها في 2026.

للمزيد: "أكوا باور" السعودية توقع مذكرة تفاهم مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح في مصر

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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