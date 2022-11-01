وقعت شركة أكوا باور السعودية والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية مذكرة تفاهم لمشروع لإنتاج طاقة كهربائية من الرياح بقدرة 10 جيجاوات في مصر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) يوم الثلاثاء.

وجاء توقيع الاتفاقية عقب اجتماع لوزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان مع نظيره المصري وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر على هامش زيارته للرياض.

وبموجب الاتفاقية تتاح الأراضي اللازمة لإجراء القياسات والدراسات الفنية للمشروع؛ تمهيدا لمناقشة عقود المشروع النهائية.

وتسعى مصر لزيادة حصة الطاقة المتجددة لتمثل 42% من مزيج الطاقة المستخدمة بحلول عام 2035، من خلال مشاريع مشتركة مستقبلية مع منظمات محلية ودولية، بحسب تقرير لوزارة التخطيط في مارس الماضي نشرته صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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