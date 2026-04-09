أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الحكومية، عن ثلاثة اكتشافات جديدة للنفط والغاز، ضمن أعمال الاستكشاف الجارية في أحواض "غدامس" و"مرزق" والمنطقة المغمورة غرب البلاد، حسب بيانات صحفية صادرة عن المؤسسة الأربعاء.

تسعى ليبيا - وهي عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والتي تعتمد ميزانيتها علي تصدير النفط- لزيادة الإنتاج وجذب شركات الطاقة العالمية للعمل فيها مرة أخري، رغم التوترات السياسية والمخاطر منذ سقوط حكم معمر القذافي في 2011.

وحسب تصريحات ل​رئيس المؤسسة، فقد ارتفع إنتاج البلاد من ​النفط يوم 5 أبريل الجاري إلى نحو 1.43 ‌مليون ⁠برميل يوميا، وهو أعلى ​مستوى ​يسجله ⁠منذ أكثر من ​10 ​سنوات.

يأتي هذا فيما يواجه سوق النفط العالمي ما يمكن تسميته بأكبر اضطراب في الإمدادات على الإطلاق بسبب الحرب في إيران والتي تسببت في إغلاق مضيق هرمز الذي يعبر منه نحو خمس النفط العالمي.

وتهدف ليبيا إلى زيادة الإنتاج النفطي إلى 1.6 مليون برميل يوميا مع نهاية العام 2026.

وتضمنت الاكتشافات الجديدة:

- كشف غازي ونفطي في حوض غدامس، بمعدلات إنتاج بلغت 13 مليون قدم مكعب من الغاز و 327 برميل من المكثفات يوميا. تم الكشف عنه من خلال شراكة مع شركة سوناطراك الجزائرية.

- كشف نفطي في حوض مرزق بمعدل إنتاج يصل إلى 763 برميل نفط يوميا، وذلك بالشراكة مع شركة ريبسول الإسبانية.

- كشف غازي في المنطقة المغمورة غرب ليبيا، بمعدل تدفق موزعة على اختبارين 14 و24 مليون قدم مكعب، وبالاشتراك مع إيني شمال إفريقيا.

(إعداد: وفاء بن موسى، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

