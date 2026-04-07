أعلنت شركة إيني الإيطالية عن كشف جديد للغاز في مصر، بتقديرات أولية بحوالي تريليوني قدم مكعب من الغاز و130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة، حسب بيان صادر عبر موقعها الرسمي الثلاثاء.

تعمل إيني في مصر منذ عام 1954، وتمتلك محفظة متنوعة تشمل الاستكشاف والتطوير والإنتاج، مع إنتاج نفط وغاز يصل إلى 242 ألف برميل نفط مكافئ سنويا بحلول عام 2025.

وتسعى مصر - التي تعتمد بشكل كبير على استيراد منتجات الوقود وتواجه تحديات بسبب حرب إيران - لزيادة عمليات الاسكتشاف والتطوير وتحفيز الشركاء الأجانب لتوسيع عمليات البحث والتطوير لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة استيراد منتجات الطاقة.

تفاصيل أكثر

(حسب بيان إيني وبيان لوزارة البترول المصرية)

يتعلق الكشف الجديد ببئر "دينيس غرب 1" بمنطقة امتياز تمساح قبالة سواحل بورسعيد.

- يؤكد التزام إيني بدعم الأهداف الوطنية المصرية المتمثلة في تعزيز الاحتياطيات وزيادة إنتاج الغاز، وبالتالي تعزيز أمن الطاقة في البلاد.

- تتولى إيني إدارة عقد تطوير دينيس ضمن امتياز التمساح بحصة تشغيلية 50%، فيما تمتلك بي بي النسبة المتبقية. ويتم تشغيل الأصل من خلال شركة بتروبل، وهي شركة تشغيل مشتركة بين إيني والهيئة المصرية العامة للبترول.

- تجري حاليا أعمال تجهيز البئر للاختبار وتحديد معدلات الإنتاج، ومن المقرر وضعه على خريطة الإنتاج عقب استكمال أعمال التنمية التي تشمل إنشاء منصة إنتاج بحرية وحفر آبار تقييمية وتنموية.

- يتوقع أن يفتح هذا الكشف آفاق جديدة لاكتشافات مماثلة في المناطق المتقادمة بالبحر المتوسط، مثل تمساح ورأس البر، بما يعزز الاحتياطيات المؤكدة ويدعم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أمنية عاصم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا