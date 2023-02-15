أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية يوم الأربعاء عن إطلاق خطة لقطاع النفط والغاز الذي لا تزال الانقسامات السياسية تقف عائق أساسي أمام تطويره.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، فرحات بن قدارة في بيان "أعلناّ فيما سبق عن عملنا على إطلاق خطة رفع الإنتاج لـ 2 مليون برميل خلال ثلاث آو خمس سنوات، وهي إحدى أولوياتي الرئيسية خلال الفترة القادمة (...) واليوم ما هو إلا بداية للعديد من المبادرات المبتكرة القادمة".

وأضاف بن قدارة أن المؤسسة تعاقدت مع شركة "كيرني" الاستشارية الأمريكية لتطوير الخطة، بحسب البيان الذي لم يذكر مدة الانتهاء من التحضير لها.

عانى قطاع الطاقة من إغلاقات متكررة على يد جماعات مسلحة تعكس الأزمة السياسية المستمرة بين شرق وغرب ليبيا بين حكومة الدبيبة -ومقرها في الغرب- والذي يرفض تسليم السلطة إلى فتحي باشاغا المختار من البرلمان والذي يقع مقره في شرق ليبيا.

وكان انتاج ليبيا من النفط يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا قبل الحرب التي أطاحت بنظام معمر القذافي.

وليست المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤولون ليبيون عن استهدافهم رفع الإنتاج فسبق لرئيس مجلس الإدارة السابق في المؤسسة مصطفى صنع الله أن كشف عن مساع لرفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميا.

واقترب انتاج ليبيا من النفط في يناير من مستويات نوفمبر وديسمبر 2022 ليبلغ 1.14 مليون برميل يوميا، بحسب تقرير نشرته منظمة أوبك يوم الثلاثاء.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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