تنوي شركة القلعة للاستثمارات المالية المصرية، والمدرجة في البورصة المصرية والتي تستثمر في عدة قطاعات بينها الطاقة والبنية التحتية والأغذية، شراء حصة 11.45% من أسهم شركة طاقة عربية، المدرجة في البورصة، وفق بيان من القلعة هذا الأسبوع.

خلفيات سريعة

(وفق بيان القلعة وبيانات رسمية)

تأسست طاقة عربية عام 2006 وهي ذراع الطاقة التابع للقلعة، وأُدرجت أسهمها في البورصة المصرية عام 2023 بعملية إدراج مباشر بدون طرح عام أولي، وتعمل في أنشطة الغاز الطبيعي والكهرباء والمنتجات البترولية وتحلية المياه، وفق موقعها الإلكتروني.

كما وقعت القلعة اتفاقيات لتسوية مديونيات مقابل حصص في شركة طاقة عربية، لصالح عدة جهات وبنوك، مع بند يتيح لها الحق في إعادة شراء هذه الحصص وفق تقديرات زمنية محددة في كل اتفاق.

تبلغ حصة القلعة في طاقة عربية حاليا نحو 6.2%. ولديها الحق في شراء حصة 20% من طاقة عربية من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المصري التابع للجيش في يونيو 2027، وحق شراء 17.68% من طاقة عربية من عدد من البنوك المصرية في سبتمبر 2029.

والبنوك المشار إليها هي: بنك مصر، بنك القاهرة، البنك الأهلي الكويتي والبنك العربي الأفريقي الدولي.

ماذا يتوقع؟

وفق البيان، تنوي القلعة الاستحواذ على حصة إضافية تبلغ 11.45% من أسهم طاقة عربية، بناء على تفاهمات مع مساهمين، لكن دون تفاصيل عن هوية المساهمين أو موعد متوقع للصفقة.

وقالت القلعة، إنه في حال شراء هذه الحصص في المواعيد المقررة لها ستتجاوز ملكيتها في طاقة عربية نسبة 55%.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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