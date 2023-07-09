وقعت شركة سوناطراك الجزائرية للطاقة الحكومية وشركة الطاقة الفرنسية توتال إنرجيز ثلاثة عقود للمكثفات ولبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، بحسب بيان من الشركة الجزائرئية يوم الأحد.

وتسعى الجزائر إلى رفع إنتاجها من الغاز وتطمح إلى مضاعفة الكميات الموجهة منه إلى التصدير خلال عام 2023 إلى 100 مليار متر مكعب.

ويتعلق عقدان باستثمارات بـ 739 مليون دولار في الحقول التي تستغل بالشراكة في الرقعتين "TFT 2" و"TFT جنوب" بالجزائر، لإنتاج 54.5 مليار متر مكعب من الغاز و12.9 مليون طن من المكثفات، وفق بيان سوناطراك.

ويتعلق العقد الثالث بتمديد الالتزامات التعاقدية بين سوناطراك وتوتال إنرجيز لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، بما سيسمح للشركتين بلعب دور رئيسي في تموين السوق الفرنسية والأوروبية بالغاز، والمساهمة في الأمن الطاقوي للمستهلكين.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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