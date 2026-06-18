تخطط شركة توسع للتخصيم المصرية والمدرجة ببورصة مصر، إصدار منتج تخصيم إسلامي جديد خلال شهرين، وفق ما ذكره سامر داوود العضو المنتدب للشركة لزاوية عربي.

تأسست توسع في عام 2020 وتعمل في مصر فقط، وهي مملوكة بشكل مباشر وغير مباشر لشركة توسع القابضة للاستثمارات المالية المصرية. وتقدم الشركة خدمات التخصيم للشركات الصغيرة والمتوسطة. وانتقلت من بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة - التى أدرجت بها في نوفمبر الماضي - للسوق الرئيسي في يونيو الحالي.

"اللجنة الشرعية في الشركة تتفاوض مع اللجنة الشرعية المركزية (في الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية) لإصدار منتج تخصيم إسلامي. ومن المتوقع أنه يخرج خلال شهرين،" وفق داوود.

ويعد هذا أول منتج اسلامي للشركة، بحسب داوود.

وردا على سؤال حول تفاصيل المنتج، قال: أنه سيوفر تمويل إسلامي للشركات التى تتوافق نشاطها مع الشريعة الإسلامية.

وأضاف أنهم تقدموا للحصول على رخصة هذا المنتج الجديد من الهيئة العامة للرقابة المالية منذ ديسمبر الماضي، إلا أن الإجراءات التنظيمية اللازمة للموافقة استغرقت وقت طويل.

(إعداد: صفية منير، تحرير: أمنية عاصم، شيماء حفظي وياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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