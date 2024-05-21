يخوض بنك أبوظبي الأول محادثات في مراحل متقدمة للاستحواذ على حصة كبيرة تبلغ 61.2% في بنك يابي كريدي التركي مقابل نحو 8 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة رويترز يوم الثلاثاء عن ثلاثة مصادر مطلعة.

ويخوض بنك أبوظبي الأول - أكبر مصرف في الإمارات من حيث الأصول - تلك المحادثات مع مجموعة كوتش التركية للاستحواذ على حصتها في بنك يابي كريدي ومقره اسطنبول.

ويابي كريدي هو رابع أكبر بنك خاص في تركيا، وتأسس قبل 80 عام وتبلغ قيمته السوقية قبل الأنباء عن الصفقة نحو 9 مليار دولار، ولديه شبكة مكونة من أكثر من 842 فرع في أنحاء البلد، بحسب موقعه الإلكتروني والوكالة.

ووفق مصادر رويترز، فيجري حاليا العمل على وضع اللمسات النهائية على الصفقة المحتملة بعد أشهر من المفاوضات.

وطلبت مجموعة كوتش نحو 8.5 مليار دولار مقابل أسهمها في يابي كريدي، في حين عرض البنك الإماراتي نحو 7.5 مليار دولار، وفق أحد المصادر.

وقال مصدر آخر إن قيمة الصفقة المحتملة ستقدر قيمة البنك بما يتراوح بين 13 و14 مليار دولار بناء على طلب مجموعة كوتش، رغم أنها قد تكون أقل.

وليس من المؤكد بعد أن كل من بنك أبو ظبي الأول ومجموعة كوتش سيتوصلان إلى صفقة في نهاية المطاف.

وكانت وكالة بلومبرغ نقلت في أبريل الماضي عن مصادر مطلعة قولها إن بنك أبوظبي الأول - الذي تقدر قيمته السوقية بحوالي 40 مليار دولار - يدرس عمليات استحواذ محتملة في تركيا منها على بنوك وإنه أجرى محادثات مبكرة مع مالكي العديد من البنوك التركية.

تركيا والإمارات

يأتي الحديث عن صفقة بنك أبوظبي الأول المحتملة في وقت يسعى فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي تواجه بلاده صعوبات اقتصادية منها استنزاف الاحتياطيات، إلى جذب مزيد من الاستثمارات والتمويلات الخليجية إلى تركيا.

ووقعت تركيا والإمارات في يوليو من العام الماضي، على هامش زيارة لإردوغان للدولة الخليجية، اتفاقيات ومذكرات تفاهم بنحو 50.7 مليار دولار.

وفي سبتمبر 2023، أعلن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية في الإمارات من حيث الأصول، استحواذه على حصة أقلية في مجموعة "تي.أو.إم" التركية، التي تضم بنك التشاركي تي.أو.إم كاتيليم بانكسي وشركات أخرى.

(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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