قفز صافي ربح بنك قناة السويس المصري بنسبة 135% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2023، وفق القوائم المالية للبنك على البورصة المصرية الاثنين.

وارتفع صافي ربح البنك خلال النصف الأول من العام إلى 628.4 مليون جنيه (20.22 مليون دولار) مقارنة بـ 267.8 مليون جنيه في نفس الفترة من 2022.

وارتفع صافي ربح البنك خلال الربع الثاني من 2023 بنحو 120% إلى 377.2 مليون جنيه مقابل 171.6 مليون جنيه مصري في الربع المماثل من 2022.

وارتفع عائد البنك من القروض والإيرادات المشابهة في النصف الأول إلى 4.49 مليار جنيه من 2.32 مليار جنيه وزاد في الربع الثاني إلى 2.35 مليار جنيه من 1.22 مليار جنيه.

وبنك قناة السويس، الذي تأسس في مارس 1978، هو شركة مساهمة مدرجة في البورصة المصرية. ويقدم البنك من خلال 50 فرع خدمات بنكية.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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