هبطت أسعار النفط، يوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا بفعل مخاوف تراجع الطلب.

وبحسب رويترز، فقد انخفض خام برنت القياسي العالمي 3.66% إلى 89.43 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى للخام منذ 3 فبراير الماضي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 3.94% إلى 83.46 دولار للبرميل، مسجلا أدنى مستوى له منذ 24 يناير الماضي.

وتنبع المخاوف من تراجع الطلب من إمكانية حدوث ركود في منطقة اليورو، وكذلك من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة من الصين، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم.





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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