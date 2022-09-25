أعلنت شركة عبد العزيز ومنصور ابراهيم البابطين (البابطين الغذائية) السعودية تحديد النطاق السعري لسهمها بين 68 - 77 ريال سعودي (18.1 إلى 20.5 دولار) للسهم وبدء عملية بناء سجل الأوامر لطرح 16% من أسهمها في السوق الموازية "نمو" بالبورصة السعودية (تداول).

وبحسب إفصاح يوم الأحد لبورصة تداول من شركة يقين المالية (يقين كابيتال) بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل، يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 169.99 ألف سهم.

وقالت يقين إن فترة بناء سجل الأوامر ستبدأ من يوم الأحد 25 سبتمبر الجاري وتنتهي في 28 سبتمبر.

وسيتحدد السعر النهائي للطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر، وهي آلية لتحديد السعر المناسب للسهم لضمان وجود مشترين لكمية الأسهم المطروحة للبيع.

وتأسست شركة عبد العزيز ومنصور ابراهيم البابطين عام 2002 في مدينة الرياض، وتعمل في مجال استيراد وبيع المواد الخام لصناعة المخبوزات والحلويات والآيس كريم والشوكولاتة، والمواد الخاصة لصناعة العصائر والقهوة، والبيع بالجملة للأغذية والمشروبات.

وتشهد السوق السعودية منذ العام الماضي نشاط ملحوظ على مستوى طروحات الشركات، سواء الخاصة أو الحكومية.

وسوق نمو هو سوق موازي بالبورصة السعودية بمتطلبات إدراج أسهل من السوق الرئيسي، وهو مصدر إضافي لتمويل الشركات وزيادة رأس المال. ويشترط لإدراج الشركة بسوق نمو أن يكون الحد الأدنى لقيمتها السوقية 10 ملايين ريال مقارنة بـ 300 مليون ريال في السوق الرئيسي، وألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% من الأسهم المصدرة، مقابل 30% على الأقل في السوق الرئيسي، بحسب الموقع الإلكتروني لبورصة تداول.



للمزيد: "البابطين الغذائية" السعودية تعتزم طرح 16% من أسهمها بالسوق الموازية "نمو"



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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