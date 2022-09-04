تعتزم شركة عبد العزيز ومنصور ابراهيم البابطين (البابطين الغذائية) السعودية طرح 16% من أسهمها في السوق السعودية الموازية (نمو) بالبورصة السعودية، بحسب إفصاح من شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح.

وقالت يقين، في بيان للبورصة السعودية (تداول) يوم الأحد، إن فترة الاكتتاب ستبدأ في 25 سبتمبر الجاري وتنتهي في 28 سبتمبر، مضيفة أن سعر الطرح النهائي سيتحدد بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وهي آلية لتحديد السعر المناسب للسهم لضمان وجود مشترين لكمية الأسهم المطروحة للبيع.

وتشهد السوق السعودية منذ العام الماضي نشاط ملحوظ على مستوى طروحات الشركات، سواء الخاصة أو الحكومية.

وسوق نمو هو سوق موازي بالبورصة السعودية بمتطلبات إدراج أسهل من السوق الرئيسي، وهو مصدر إضافي لتمويل الشركات وزيادة رأس المال. ويشترط لإدراج الشركة بسوق نمو أن يكون الحد الأدنى لقيمتها السوقية 10 ملايين ريال مقارنة بـ 300 مليون ريال في السوق الرئيسي، وألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% من الأسهم المصدرة، مقابل 30% على الأقل في السوق الرئيسي، بحسب الموقع الإلكتروني لبورصة تداول.



ماذا نعرف عن الشركة؟

(بحسب نشرة الطرح)

- تأسست عام 2002 في مدينة الرياض، وتعمل الشركة في مجال استيراد وبيع المواد الخام لصناعة المخبوزات والحلويات والآيس كريم والشوكولاتة، والمواد الخاصة لصناعة العصائر والقهوة، والبيع بالجملة للأغذية والمشروبات.

- يبلغ رأسمالها 34 مليون ريال سعودي (نحو 9.1 مليون دولار) موزع على 3.4 مليون سهم.

- حققت الشركة صافي ربح بلغ نحو 15.9 مليون ريال (4.2 مليون دولار) في عام 2021 مقابل نحو 9.1 مليون ريال (2.4 مليون دولار) في 2020.

- أكبر مساهم في الشركة هو منصور إبراهيم عبد الله البابطين بحصة 58.4%، ومتوقع أن تنخفض حصته إلى 49.06% بعد الطرح.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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