* تم التحديث بموعد اللقاء القادم وتفاصيل

قرر تحالف أوبك بلس في اجتماعه الوزاري يوم الخميس رفع زيادتها الشهرية في شهر مايو المقبل ب 32 ألف برميل يوميا لتصبح 432 ألف برميل يوميا بدلا من 400 ألف برميل سابقا.

وكانت هذه الزيادة مقررة من قبل لشهر مايو.

ويأتي القرار في وقت تزداد فيه المطالبات الدولية بزيادة الإنتاج لكبح أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات قياسية منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفقد النفط 5 دولار في تعاملات يوم الخميس بعدما قالت الولايات المتحدة أنها تدرس استخدام 180 مليون برميل من احتياطاتها الاستراتيجية لكبح الأسعار المرتفعة.

وسيتم عقد الاجتماع القادم في 5 مايو.

(إعداد: مريم عبدالغني وتحرير ريم شمس الدين وياسمن صالح، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)