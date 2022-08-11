خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها بشأن نمو الطلب على النفط خلال 2023، متوقعة أن يدعم الأداء الاقتصادي -الذي لا يزال متماسك في الدول المستهلكة الكبرى- نمو الطلب.

وسيتلقى الطلب دعم أيضا العام المقبل بفضل تحسن في الأوضاع الجيوسياسية ووضع كوفيد 19.

وتوقعت المنظمة في تقريرها الشهري لأغسطس 2022 الذي صدر يوم الخميس، أن ينمو الطلب بمقدار 2.7 مليون برميل يوميا ليبلغ 102.7 مليون برميل يوميا بالمتوسط في 2023.

وهذه التوقعات أقل بنحو 300 ألف برميل يوميا، مقارنة بالمتوسط عند 103 مليون برميل التي سبق وتوقعته أوبك في يوليو الماضي.

وخفضت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب لهذا العام إلى نحو 100 مليون برميل يوميا بدلا من توقعات سابقة عند 100.3 مليون برميل يوميا.

وقالت إنها تتوقع انخفاض نمو الطلب في النصف الثاني من عام 2022 بسبب العودة المحتملة لظهور كوفيد-19.

ومن المتوقع نمو الإمدادات خلال العام الجاري في المتوسط 2.1 مليون برميل يوميا إلى 65.8 مليون برميل يوميا أي من دون تغيير جوهري عن التقديرات السابقة.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)



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