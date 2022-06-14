

ثبتت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط عند 3.4 مليون برميل في اليوم خلال 2022 في تقرير أصدرته لشهر يونيو.

ولا تزال التطورات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين لانتشار الجائحة تشكل مخاطر جوهرية للانتعاش المتوقع لمستويات ما قبل الجائحة ولكن على الرغم من ذلك من المتوقع أن يسجل الطلب على النفط مستويات سليمة في النصف الثاني من العام، بحسب التقرير.

وأبقت أوبك على توقعاتها بأن يبلغ الطلب العالمي للعام عند 100.29 مليون برميل يوميا.

ولكن توقعت مصادر صرحت لوكالة رويترز تباطؤ الطلب على النفط العام المقبل نتيجة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النمو الاقتصادي.

وخفضت أوبك توقعات نمو الإمدادات من دول خارج أوبك، لتكتفي بنمو 2.1 مليون برميل في اليوم، خلال 2022 بانخفاض بلغ 250 ألف برميل عن التوقعات السابقة.

وذكرت أنه وفق المصادر الثانوية انخفض إنتاج الدول الأعضاء خلال مايو بنحو 176 ألف برميل في اليوم مقارنة بأبريل إلى متوسط 28.51 مليون برميل في اليوم. وكان إنتاج ليبيا الأكثر انخفاضا إلى 707 ألف برميل يوميا.

وأقرت أوبك في اجتماعها الأخير زيادة الإنتاج بأكثر من المقرر بنحو 648 ألف برميل خلال يوليو وإنهاء خطة الزيادة التدريجية في أغسطس بدل من سبتمبر.

(إعداد: أماني رضوان ، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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