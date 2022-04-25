* تم إضافة تفاصيل واقتباسات وتوضيح ان زيادة الأسعار توقع وليس أمر واقع

دفعت الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة كبيرة في أسعار المواد الأولية وهو ما جعل شركة الأغذية والمخبوزات المصرية إيديتا الشهيرة بإنتاج الكرواسون والكيك تفكر في زيادة أسعار كل منتجاتها هذا العام، بحسب هاني برزي، رئيس مجلس إدارة إيديتا للصناعات الغذائية.

"كان لا مفر من زيادة أسعار (بعض) المنتجات،" بحسب برزي في حوار مع زاوية عربي من القاهرة مضيفا أنه تدريجيا قد يتم رفع كل المنتجات هذا العام وان الشركة تتابع ظروف السوق والحرب وسوف تضعها في الاعتبار قبل إتخاذ أي قرار.

ورفعت شركة إيديتا للصناعات الغذائية وهي من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر المتخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، الشهر الماضي أسعار بعض منتجاتها في قطاعي المخبوزات والويفر بين جنيه وجنيهين (0.05 - 0.1 دولار).

"تكلفة الإنتاج زادت بنسبة تفوق 40% إلى 50% نتيجة تأثير حرب أوكرانيا وروسيا،" بحسب برزي الذي أضاف أن الأسباب تعود إلى:"ارتفاع أسعار المواد الخام ومن قبلها كورونا وزيادة سعر الشحن ثم تخفيض سعر العملة عمل تأثير مضاعف على التكلفة".

ويؤكد برزي أن الشركة تواجه معضلة كبيرة ما بين الحفاظ على نسبة الربحية وعلى العمالة وعدم الضغط على القوة الشرائية.



وتستورد الشركة نحو 20% من مدخلات الإنتاج التي لا يوجد لها بديل محلي، وباقي الخامات ارتفعت أسعارها أيضا لأن فيها مكون أجنبي.

استثمارات داخلية وخارجية

ويشير برزي إلى أن الشركة تتوقع زيادة استثماراتها الإجمالية ل400 مليون جنيه (21.6 مليون دولار) في خطوط إنتاج هذا العام بعد أن استثمرت 160 مليون جنيه ( 8.6 مليون دولار) منذ العام الماضي وحتى الآن ضمن خطة الشركة للوصول باستثماراتها لمليار جنيه (53.9 مليون دولار) في 2023.

واستثمرت الشركة عام 2021 في خط جديد لإنتاج المخبوزات تم تركيبه بالفعل وسيبدأ العمل خلال شهرين، و سيؤدي إلي زيادة الإنتاج بنحو 10%.

وقد ضخت الشركة استثمارات في مدينة الدار البيضاء بالمغرب بخط إنتاج جديد وبدأ العمل فيه منذ شهر نوفمبر الماضي، وتنوي الشركة زيادة رأس مال الاستثمارات في المغرب من 60 مليون درهم إلى 100 مليون درهم (6.1 مليون دولار ل 10 مليون دولار) لزيادة خط إنتاج جديد سيبدأ العمل فيه يوليو القادم، وخط ثالث سيبدأ العمل فيه العام القادم.

وأوضح برزي أن زيادة رأس المال في المغرب ستتم من خلال تمويل ذاتي وجزء من خلال الاقتراض.



"سنقترض بنحو 50% من القيمة المطلوبة،" بحسب برزي.

ويتوقع برزي أن تصل مبيعات الشركة في المغرب لنحو 100 مليون درهم ( 10 مليون دولار) بنهاية العام على أن ترتفع خلال ثلاث سنوات إلى 300 - 350 مليون درهم (30-35 مليون دولار) مع بدء تشغيل خطوط الإنتاج الجديدة.

ورفض برزي الإفصاح عن توقعات مبيعات هذا العام. وقد بلغ صافي ربح إيديتا 473 مليون جنيه (25.5 مليون دولار)، بزيادة 56.5% على أساس سنوي في 2021.

وتصدر الشركة منتجاتها لنحو 17 دولة، ولا تنوي زيادة عدد هذه الأسواق. و بحسب برزي ”التصدير يمثل نحو 6% فقط من المبيعات وتستهدف الشركة الوصول إلى 10% إلا أن هذا الهدف ليس سهل“ .

وأشار إلى أن بعض الأسواق التي تصدر إليها الشركة منتجاتها مثل العراق، سوريا، ليبيا، السودان، ولبنان، أسواق غير مستقرة.

مشاكل في الاستيراد



تواجه الشركة مشكلات في استيراد بعض المواد الخام بعد قرار البنك المركزي المصري بضرورة توفير

أي شركة تستورد من الخارج العملة الصعبة للاستيراد.، وكذلك طلب وجود موافقة مسبقة من البنك المركزي لاستيراد بعض السلع مثل الكاكو.

وكان البنك المركزي قرر فبراير الماضي منع الاستيراد باستخدام "مستندات التحصيل"، بدعوى حوكمة منظومة الاستيراد، وضمان استيراد منتجات بجودة عالية. فيما رأى البعض أن الهدف من القرار تخفيف الطلب على الدولار في ظل تخوفات خروج العملة الصعبة من الأسواق الناشئة بعد الاتجاه لرفع الفائدة في الولايات المتحدة.

وقد ألغى قرار البنك المركزي العمل بمستندات التحصيل، على أن تستخدم الاعتمادات المستندية فقط في عمليات الاستيراد.

وفي نظام الاعتمادات المستندية، تكون العلاقة بين بنك المستورد، وبنك المصدر، ويكون المستورد ملزم بتغطية قيمة الشحنة المستوردة مقدما، كما أن البنك في هذه الحالة يكون مسؤولا عن سداد قيمة الشحنة للمورد الخارجي، وتكون تكلفته أعلى، ويستغرق وقتا أطول.

أما مستندات التحصيل، فيكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، والبنك مجرد وسيط، ولا تتطلب سداد قيمة الشحنة مقدما، كما أن تكلفته أقل بكثير.

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وبحسب برزي: "فتح الاعتمادات المستندية عملية صعبة جدا بالإضافة إلي أن وجود شروط في استيراد بعض المواد مثل الكاكاو ".

(إعداد: صفية منير، تحرير:أدم مكاري، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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