ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين مع إعلان أرامكو زيادة سعر بيع برميل الخام خلال يوليو المقبل ونمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل أكبر من المتوقع.

وكانت مجموعة أوبك + قد قررت الخميس الماضي رفع إنتاج النفط بشكل أكبر من المتوقع في يوليو وأغسطس.

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وارتفع خام برنت بنسبة 0.8% إلى 120.63 دولار للبرميل وصعد خام غرب تكساس بنسبة 0.8% إلى 119.80 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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