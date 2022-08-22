* تم تحديث القصة بتساوي الدولار باليورو

تراجعت أسعار برنت خلال تداولات اليوم 1.2% لتسجل 95.5 دولار للبرميل، مدفوعة بتخوف المستثمرين أن يؤدي الرفع العنيف للفيدرالي الأمريكي إلى حدوث ركود اقتصادي، بجانب تباطؤ الطلب على النفط في الصين مع استمرار موجة الحر التي تسببت في فصل التيار الكهربائي ودفعت المصانع لتقليص إنتاجها، بحسب رويترز.

في الوقت نفسه، كان ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من عملات رئيسية لأعلى مستوى في 5 أسابيع سبب في انخفاض سعر النفط لأنه يجعله أغلى للمستثمرين بالعملات الأخرى ما يقلل الطلب عليه.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 108.13 نقطة، وهو ما دفع الذهب أيضا للتراجع إلى 1,757 دولار للأوقية.

ولاحقا وصل الدولار إلى حد التساوي مع اليورو الذي سجل 1.0009 دولار.

(إعداد: أماني رضوان ، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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