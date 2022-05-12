انخفضت أسعار النفط يوم الخميس، مع استمرار الضغوط الجيوسياسية ومخاوف التضخم والركود المحتمل إضافة لمخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة وإغلاق الصين المطول بسبب كوفيد وتأثيره على الطلب.

وانخفض خام برنت بنسبة 1.2% إلى 106.26 دولار للبرميل وتراجع خام غرب تكساس بنسبة 1.2% إلى 104.47 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

وقفز مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في الولايات المتحدة لفترة 12 شهر حتى أبريل بنسبة 8.3% وعربيا زاد التضخم في مدن مصر بنسبة 13.1% سنويا في أبريل أيضا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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