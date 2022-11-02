توقع وزير البترول المصري طارق الملا أن تصل إيرادات مصر من الغاز الطبيعي إلى 10 مليار دولار.

وقال الملا، في رد على سؤال بشأن التوقعات لصادرات الغاز خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء يوم الأربعاء: "كمتوسط عام، نستطيع أن نقول أننا قد نصل إلى 10 مليارات دولار صادرات كإجمالي عام"، بحسب ما نشره مجلس الوزراء المصري على فيسبوك.

وأضاف الملا أن حجم صادرات الغاز يرتبط بفصول السنة، حيث يقل التصدير صيفا نتيجة زيادة الاستخدامات في السوق المحلية، بينما يزيد التصدير في الشتاء لوجود فائض ناتج عن قلة الاستخدام محليا، مشيرا إلى أن التصدير يرتبط أيضا بالسعر العالمي وفق قوى العرض والطلب.

وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال 8 مليارات دولار في العام المالي الماضي 2021-2022. وتبدأ السنة المالية لمصر من أول يوليو وحتى 30 يونيو.

وأعلنت الحكومة المصرية في شهر أغسطس الماضي بدء تنفيذ خطة استراتيجية لتحقيق فائض بمتوسط 15% من الغاز الموجه لمحطات الكهرباء ليتم إعادة توجيه هذا الفائض للتصدير بهدف توفير النقد الأجنبي، وذلك للاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة عالميا في ظل تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان وزير الكهرباء المصري محمد شاكر قال، لزاوية عربي، إن ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي سيساهم في توفير نحو 200 مليون دولار شهريا من خلال تصديره لدول أخرى.



(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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