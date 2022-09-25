ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي لمصر خلال العام المالي الماضي (من يوليو 2021 إلى يونيو 2022) إلى 8 مليارات دولار من تصدير 7.2 مليون طن من الغاز، بحسب تقرير صادر يوم الأحد عن مركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري.

وشهد النصف الثاني من العام المالي الماضي لمصر، أي الفترة من يناير-يونيو 2022، ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميا بسبب اضطرابات المعروض بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي دفع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على روسيا وهي من كبار منتجي الغاز الطبيعي.

وفي سعي أوروبا لإيجاد موارد بديلة للغاز الروسي زادت فرص زيادة الكميات المُصدرة من الدول الأخرى المنتجة للغاز ومن بينها مصر والجزائر.

وأعلنت الحكومة المصرية في شهر أغسطس الماضي بدء تنفيذ خطة استراتيجية لتحقيق فائض بمتوسط 15% من الغاز الموجه لمحطات الكهرباء ليتم إعادة توجيه هذا الفائض للتصدير بهدف توفير النقد الأجنبي.

وكان وزير الكهرباء المصري محمد شاكر قال، لزاوية عربي، إن ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي سيساهم في توفير نحو 200 مليون دولار شهريا من خلال تصديره لدول أخرى.

للمزيد: وزير الكهرباء المصري لزاوية عربي: نستطيع توفير نحو 200 مليون دولار شهريا من خفض استهلاك الكهرباء

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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