أبرمت شركة بينانس شراكة مع إيزي باي EazyPay البحرينية لإطلاق خدمة للدفع بالعملات المشفرة في البحرين، بحسب بيان مشترك نقلته وسائل إعلام.

وكانت بينانس لتداول العملات الرقمية قد حصلت في مارس الماضي على رخصة لتقديم خدمات تداول الأصول المشفرة من مصرف البحرين المركزي، كأول رخصة خليجية.

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وأشار البيان إلى أنه سيتم طرح خدمة قبول مدفوعات العملات المشفرة " بينانس بي" في البحرين على جميع أجهزة نقاط البيع "إيزي بي" (POS) والذي يفوق عددها الـ 5 آلاف نقطة بيع وعبر بوابة الدفع الإلكترونية الخاصة بالشركة.

وسيتمكن التجار من قبول مدفوعات أكثر من 70 عملة مشفرة.

وايزي باي EazyPay، هي مؤسسة مالية بحرينية تقدم خدمات نقاط البيع وبوابة الدفع الالكترونية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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